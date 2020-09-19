В Тернополе от коронавируса умер известный футбольный фанат

Один из самых давних фанатов футбольного клуба "Нива" Роман Топорницкий скончался в субботу, 19 сентября, в больнице Тернополя.

Мужчине было 35 лет. Причиной смерти стала пневмония, вызваная коронавирусной инфекцией.

"Роман стоял у истоков нашего фанатского движения и "катал" за команду более десяти лет. Выезд в Бурштын на матч Кубка Украины против "Карпат" из Галича стал для него 56-м и последним. Спи спокойно, друг", - говорится в некрологе в паблике Ultras Nyva Ternopil.

Роман Топорницкий скончался от COVID-19 Facebook Ultras Nyva Ternopil

За 4 дня до смерти Роман на своей странице в Facebook написал, что у него тяжелая форма болезни и необходима большая сумма на дорогостоящие лекарства.

Последнее прижизненное фото Романа Facebook Романа Топорницкого

За 2 дня до трагедии у него в аккаунте появился новый пост, в котором фанат сообщил, что денег больше сдавать не надо, так как он пошел на поправку.

Роман попросил не сдавать деньги Facebook Романа Топорницкого

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