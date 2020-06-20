В темнокожего футболиста бросили бутылку с трибуны на матче без зрителей

Нападающему Башакшехир Демба Ба оказывают медицинскую помощь после попадания бутылки на матче с Анкарагюджю в чемпионате Турции

В сенегальского нападающего стамбульского клуба "Башакшехир" Демба Ба швырнули бутылку на матче 28-го тура чемпионата Турции.

Инцидент произошел в игре против "Анкарагюджю", которая проходила без зрителей. Бутылка с водой была брошена в 35-летнего форварда гостей, когда тот после замены находился на скамейке запасных. Предмет попал в ногу Ба.

"Ему нанесли легкие травмы. Того, кто это бросил, найдет полиция. Грустно и одновременно забавно, что это произошло в матче без зрителей", – цитирует Milliyet тренера "Башакшехира" Окана Бурука. Игроку оказали помощь. Сообщается, что с его здоровьем все в порядке.

Как сообщал OBOZREVATEL, курьезный эпизод произошел в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге.

На 53-й минуте поединка "Мальорка" - "Барселона" (0:4), который проходил без зрителей в связи с пандемией коронавируса, на поле выбежал болельщик.