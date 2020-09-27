В столице при поддержке Parimatch состоялся финал чемпионата Киева среди студентов
24 сентября на стадионе "Динамо" им. В. В. Лобановского состоялся финальный матч ХХІ Чемпионата г. Киева по футболу среди студенческих команд ВУЗов столицы под эгидой Футбольной ассоциации студентов г. Киева. В финал, который прошел при поддержке Parimatch, вышли две сильнейшие команды сезона - коллектив "Динамо-Академия" Национальной академии внутренних дел и "Меркурий" из Киевского национального торгово-экономического университета. Ровно 5 лет назад эти команды уже играли в финале Кубка ФАСК и тогда, как и сегодня, сильнее стали именно студенты КНТЭУ, а матчи завершились с одинаковым счетом 2:0. Но боролись команды до финального свистка.
После матча состоялась церемония награждения призеров ХХІ Чемпионата. Награды командам вручили Президент Всеукраинской футбольной ассоциации студентов, народный депутат Украины Иван Иванович Крулько, Первый вице-президент Федерации футбола г. Киева Виктор Кондратьевич Старовойт, главный тренер студенческой сборной Украины по футболу Анатолий Бузник и Исполнительный директор ФАСК Антон Латышев.
Президент ВФАС Иван Крулько перед награждением обратился к участникам матча: "Вы подарили нам незабываемые эмоции! К сожалению, эту игру на этом легендарном стадионе не удалось вживую увидеть тысячам болельщиков, которые охотно посещают футбольные матчи команд своих университетов, но я убежден, что студенческий спорт намного сильнее и будет становиться все ярче с каждым сезоном и никакие проблемы этому не помешают".
Итоги сезона 2019-2020 годов подведены, а значит совсем скоро начнется сезон следующий, который также подарит фантастические эмоции всей студенческой футбольной общности г. Киева.
Генеральный партнер ФАСК: TM Parimatch Официальный партнер ФАСК: АБ "Укргазбанк" Партнеры ФАСК: Киевская городская государственная администрация, "Украинская страховая группа", Федерация футбола г. Киева, Футбольный клуб "Динамо", Всеукраинская футбольная ассоциация студентов, Киевская городская организация профсоюза работников образования и науки Украины. Генеральный информационный партнер - ХSPORT.