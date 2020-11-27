В стиле Марадоны: украинский футболист забил фантастический гол "Шахтеру"

Футболист "Днепра-1" Константин Домарацкий забил гол после невероятного сольного прохода в стиле скончавшегося Диего Марадоны и помог своему клубу победить донецкий "Шахтер" в матче молодежного чемпионата Украины.

На 73-й минуте поединка при счете 1:1 он подхватил мяч возле своей штрафной площади, пробежал все поле и, обыграв по пути трех соперников, пробил мимо голкипера. В скором времени днепряне сумели удвоить преимущество, а уже в добавленное время "горняки" установили окончательный счет встречи с пенальти – 3:2.

Хозяева поднялись на седьмое место в таблице. Теперь в их активе 15 очков после 11 туров. "Шахтер" идет вторым и теперь отстает от киевского "Динамо" на 6 пунктов – 24 против 30.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче Первой лиги Украины был забит гол-шедевр после розыгрыша углового.