В стиле "Безумного Макса": опубликован неожиданный трейлер к ЧМ-2018 в России

Авторитетное американское издание Bleacher Report представило свой трейлер чемпионата мира по футболу 2018 года. Клип, который оформлен в стиле известного голливудского фильма "Безумный Макс", было размещено в Twitter-аккаунте.

В ролике на тела персонажей из картины наложены головы Луиса Суареса, Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Неймара и других футболистов из команд-участниц турнира. Видео заканчивается тем, что Месси с Роналду берут курс на Москву.

Напомним, что мировое футбольное первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Отметим, что в ноябре в Москве был выпущен первый официальный плакат ЧМ-2018.