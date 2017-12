В стиле "Безумного Макса": опубликован неожиданный трейлер к ЧМ-2018 в России

Авторитетное американское издание Bleacher Report представило свой трейлер чемпионата мира по футболу 2018 года. Клип, который оформлен в стиле известного голливудского фильма "Безумный Макс", было размещено в Twitter-аккаунте.

В ролике на тела персонажей из картины наложены головы Луиса Суареса, Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Неймара и других футболистов из команд-участниц турнира. Видео заканчивается тем, что Месси с Роналду берут курс на Москву.

The countdown to the World Cup is on. 🔥#BestOfBRFootball2017 pic.twitter.com/wj1PRMiDYG