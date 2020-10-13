В США футболист забил потрясающий гол в стиле могильщика команды Лобановского. Видео

Нападающий "Спортинг Канзас Сити" из Высшей лиги футбола США (МЛС) Эрик Уртадо забил невероятный победный гол в ворота "Нэшвилла" в матче 16-го тура чемпионата.

Он откликнулся на длинную передачу партнера по команде, решив не принимать мяч, а пробить одним касанием слета. Ему удался потрясающий удар в дальний верхний угол, который напомнил легендарный гол Марко ван Бастена, похоронивший сборную СССР Валерия Лобановского в финале чемпионата Европы 1988 года.

Благодаря победе со счетом 2:1 "Канзас Сити" закрепился на третьем месте Западной конференции и приблизился к лидерам. "Нэшвилл" продолжает вести отчаянную борьбу за выход в зону плей-офф в Восточной конференции, имея поровну очков с "Атлантой Юнайтед", которая занимает необходимую для этого 10-ю позицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США футболист забил победный гол ударом пяткой с 20 метров.