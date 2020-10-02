В США футболист забил победный гол ударом пяткой с 20 метров

В матче второго по силе футбольного дивизиона США (USL Championship) между "Филадельфией Юнион-2" и "Хартфордом" был забит невероятный победный гол в самой концовке встречи.

На последней минуте основного времени при счете 2:2 голкипер хозяев перехватил фланговую подачу соперников и взял мяч в руки. Он хотел вбросить игровой снаряд на ход партнеру по команде, но нападающий "Хартфорда" удачно подставил пятку, после чего мяч перелетел вратаря и защитника и оказался в сетке.

Одержав победу со счетом 3:2, гости вышли на первое место в группе F чемпионата USL. На их счету 32 очка в 15 матчах. "Филадельфия" идет четвертой из пяти команд с 9 баллами после такого же количества сыгранных поединков.

Как сообщал OBOZREVATEL, аргентинский футболист "Фейеноорда" Маркос Сенеси забил фантастический гол "ножницами".