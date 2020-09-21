В США футболист забил невероятный гол прямым ударом с углового

В матче 12-го тура американской Высшей лиги футбола (МЛС) между "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Цинцинатти" был забит невероятный по красоте гол.

Шла 85-я минута встречи, когда гости заработали угловой при счете 0:0. К мячу подошел 35-летний босниец Харис Медунянин и отправил его в сетку ворот от дальней штанги, запустив игровой снаряд по немыслимой траектории.

Этот гол стал единственным в матче и позволил "Цинцинатти" добыть третью победу в сезоне. Теперь команда занимает 10-е место в Восточной конференции МЛС и отстает на три очка от зоны плей-офф, а "Нью-Йорк" остался на 8-й позиции с отставанием в один балл.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции футболист "завис" в воздухе и забил гол в стиле карате.