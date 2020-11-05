В Швеции судья ошибочно дал свисток и отменил шедевральный гол. Видео

В матче первого по силе дивизионе чемпионата Швеции по футболу между "Сириусом" и "Кальмаром" случился курьезный эпизод.

Во втором тайме поединка при минимальном перевесе хозяев (2:1) японский футболист Юкия Сугита красиво разобрался с несколькими игроками "Кальмара" и неотразимо пробил в дальний верхний угол ворот соперника. Мяч от перекладины влетел в сетку, однако гол не был засчитан, поскольку за секунду до этого главный арбитр встречи решил зафиксировать фол на японце и назначил штрафной удар.

С этого стандарта "Сириусу" забить не удалось, а уже через 6 минут гости установили окончательный счет матча – 2:2 вместо возможных 3:1. После 26 туров "Кальмар" замыкает турнирную таблицу с 21 очком, а хозяева идут седьмыми с 37 пунктами.

Как сообщал OBOZREVATEL, норвежский футбольный клуб забил гол-шедевр, преодолев все поле в два касания.