В Швейцарии открыли уголовное дело против президента ФИФА

Швейцарская прокуратура открыла уголовное дело против президента ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщает издание DeutscheWelle, оно связано с секретной встречей, которую футбольный функционер провел с генеральным прокурором Швейцарии Майклом Лаубером. Лаубера обвиняют в том, что он скрыл факт встречи, и врал инспекторам, которые проводили расследование коррупции в ФИФА.

Они с Инфантино провели три секретных совещания в 2016-м и 2017-м. Они отрицают свою причастность к любым правонарушениям.

Нынешний президент ФИФА занял свой пост в 2016 году, сменив Йозефа Блаттера, обвиненного в коррупции. Задачей Инфантино было очищение организации, а Лаубер должен был заняться расследованием всех махинаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-президент ФИФА Блаттер заявил, что у Катара все еще могут отобрать чемпионат мира 2022 года, если документы, опубликованные Министерством юстиции США, позволят доказать подкуп чиновников организации во время голосования.