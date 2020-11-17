В Швейцарии хотят отправить сборную Украины на карантин – СМИ

Главный врач кантона Люцерн хочет отправить сборную Украины на карантин после того, как четыре дополнительных ПЦР-теста футболистов и персонала нашей команды оказались положительными.

Как сообщает издание Blick, УЕФА продолжает вести переговоры с местными чиновниками, пытаясь добиться проведения матча шестого тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией. В нашей команде готовы в экстренном порядке привезти футболистов молодежной сборной и перенести поединок на среду, 18 ноября, если наши соперники будут согласны на этот вариант.

В случае отмены матча Украине могут засчитать техническое поражение, которое приведет к вылету подопечных Андрея Шевченко из элитного дивизиона Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее состав нашей команды пополнили трое футболистов молодежной сборной. После поражения от Германии коронавирус был выявлен у Евгения Макаренко, Дмитрия Ризныка и Эдуарда Соболя. Во вторник, 17 ноября, положительные тесты сдали футболисты Руслан Малиновский, Жуниор Мораес и Сергей Кривцов и тренер по физподготовке Иван Баштовой.