В Шотландии телезрители не смогли посмотреть матч из-за лысой головы арбитра

Михаил Морозов Футбол 17:35, 29.10.2020

Телезрители не смогли посмотреть матч второго по силе футбольного дивизиона Шотландии между "Инвернессом Каледониан Тисл" и "Эйр Юнайтед" после сбоя в работе роботизированной камеры.

Как сообщает издание DailyMail, хозяева решили отказаться от оператора на своих поединках, поэтому его роль выполнял искусственный интеллект. Камера постоянно путала мяч с лысой головой бокового арбитра и фокусировала свое внимание на его перемещениях.

Камера перепутала лысину арбитра с мячом
Twitter
Боковой арбитр матча в фокусе камеры
"Инвернесс Каледониан Тисл"

Отмечается, что многие клубы низших дивизионов используют роботов для съемки, чтобы сократить расходы.

Поединок, который прошел мимо телезрителей, закончился вничью 1:1. Для "Инвернесса" это очко стало первым в нынешнем сезоне после двух туров, а для гостей – четвертым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате Англии из-за сильнейшего урагана случился курьезный момент.

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