"Гордимся!" В "Шальке" восхитились Коноплянкой

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско лично отметил украинца Евгения Коноплянку, комментируя ничью с "Боруссией" Менхенгладбах.

"Мы превосходили соперника с двумя "восьмерками" в лице Евгения Коноплянки и Амина Харита. Было очень приятно видеть, как они пожертвовали собой ради команды. Это было очень важно для команды и развития этих игроков. Мы можем гордиться ими. Такая эффективность иногда стоит больше, чем три очка. Вот почему я должен сделать команде огромный комплимент", – цитирует Тедеско официальный сайт "Шальке".

Напомним, что игра 31-го тура чемпионата Германии завершилась со счетом 1:1. Евгений Коноплянка провел блестящий мяч,заработав для своей команды пенальти.