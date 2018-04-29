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"Гордимся!" В "Шальке" восхитились Коноплянкой

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Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско лично отметил украинца Евгения Коноплянку, комментируя ничью с "Боруссией" Менхенгладбах.

"Мы превосходили соперника с двумя "восьмерками" в лице Евгения Коноплянки и Амина Харита. Было очень приятно видеть, как они пожертвовали собой ради команды. Это было очень важно для команды и развития этих игроков. Мы можем гордиться ими. Такая эффективность иногда стоит больше, чем три очка. Вот почему я должен сделать команде огромный комплимент", – цитирует Тедеско официальный сайт "Шальке".

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Напомним, что игра 31-го тура чемпионата Германии завершилась со счетом 1:1. Евгений Коноплянка провел блестящий мяч,заработав для своей команды пенальти.

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Тема
Чемпионат Германии
Персона
Евгений Коноплянка
Место
ГерманияГельзенкирхен
Объект
Шальке-04
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