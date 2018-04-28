В "Шахтере" высказались об опасности от "Динамо"

Помощник главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки Игор Дуляй считает, что "горнякам" достаточно быть в оптимальной форме, чтобы им не грозила никакая опасность от "Динамо".

"У "Динамо" появилось много футболистов, команда играет здорово, но "Шахтер" смотрит только в свою сторону. Если мы в оптимальной форме, то никакая опасность со стороны "Динамо" нам не грозит", - цитирует Дуляя Matchday.

По словам серба в "Шахтере" не переживает по поводу того, что в третеьм матче подряд не могут забить киевлянам.

"И такое бывает! Если бы мы не создавали моменты в личных встречах, тогда это беспокоило бы. Во всех трех играх с "Динамо" у нас были моменты, где-то больше, где-то меньше, но подводила реализация. Как и с Полтавой. "Ворскла" два раза била по воротам и два раза забила. А у нас сколько моментов было? Мы реализовали только половину. Иногда нужна удача, а иногда подводит мастерство", - подытожил Дуляй.

Напомним, что в 29-м туре "Шахтер" обыграл "Мариуполь" и увеличил отрыв от "Динамо".