В "Шахтере" рассказали, сколько клуб заработал благодаря полуфиналу ЛЕ

Донецкий "Шахтер" благодаря выходу в полуфинал Лиги Европы уже заработал около 50 миллионов евро в нынешнем еврокубковом сезоне.

Об этом в интервью "Интерфакс" рассказал генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"Если мы остановимся на нынешней точке – выходе в полуфинал Лиги Европы, – то доход "Шахтера" от выступления в еврокубках составит около 50 млн евро", – сообщил менеджер чемпионов Украины.

Он добавил, что успешное выступление в международных турнирах является очень важной составляющей для прибыльности клуба в целом.

"Спортивные результаты – это определяющее. Если мы проходим как можно дальше в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то стоимость команды соответствующим образом увеличивается, и порой – может даже в разы. Поэтому если мы говорим о бизнес-модели, то для нас это очень важный элемент", – подчеркнул Палкин.

Напомним, в полуфинале Лиги Европы 17 августа "Шахтер" встретится с миланским "Интером".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне определился первый финалист Лиги Европы.

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