В "Шахтере" прокомментировали результаты жеребьевки 1/16 финала ЛЕ

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин остался доволен жеребьевкой 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой "горняки" встретятся с "Маккаби" из Тель-Авива.

Несмотря на это, он отметил, что команде ни в коем случае нельзя недооценивать соперника, поскольку это может негативно отразиться на результате. По его словам, болельщики не простят "Шахтеру" вылет от израильского клуба.

"Мы довольны и, как я понимаю, наш главный тренер тоже. Просто мы должны понимать, что так долго не будет. Порой, может быть, нам лучше сразу получить очень сильного соперника – так мы с ним концентрируемся и получаем результат. Самый главный наш вопрос: как мы сыграем? Если сыграем, недооценив соперника, подумав, что будет легко, то это будет проблемой для нас. Надеюсь, футболисты будут держать это в уме и покажут хорошую игру. По крайней мере если мы не пройдем, то болельщики нам этого не простят", – цитирует слова Палкина официальный сайт "горняков".

Директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна также считает, что команде повезло со жребием, поскольку донецкому клубу мог попасться более серьезный соперник.

"Я доволен жеребьевкой, могла быть намного хуже. Считаю, что "Шахтер" – фаворит в этой паре. "Маккаби Тель-Авив" показал неплохую игру в Лиге Европы, занял второе место в своей группе, поэтому с большим уважением относимся к сопернику. Повторюсь, что "Шахтер" фаворит в этой игре, ведь мы все-таки полуфиналист Лиги Европы прошлого сезона", – цитирует слова Срны сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

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