В "Шахтере" ответили на слова Луческу о подлости "горняков"

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна не согласился со словами тренера "Динамо" Мирчи Луческу о том, что "горняки" поступили нечестно, отказавшись перенести игру команд в 9-м туре УПЛ из-за вспышки COVID-19 в стане "бело-синих".

Комментируя победу в дерби 3:0 в поединке 8 ноября, легендарный капитан "горняков" напомнил, что его команда совсем недавно была в аналогичной ситуации.

"К сожалению, мы сегодня живем в таком мире, когда каждый день кто-то может заразиться. Мы были в такой же ситуации перед "Реалом", как "Динамо" сейчас. Но мы не рассматривали вариант с переносом матча и не предлагали этого делать своим соперникам. Потому что есть регламент, который нужно исполнять. У "Динамо" было достаточно хороших футболистов, вышедших на поле. Надеюсь, что все быстро выздоровеют и вернутся на футбольное поле! Победил не COVID, а "Шахтер", – цитирует Срну пресс-служба чемпионов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру назвал заслуженной победу над киевским "Динамо" в матче УПЛ.