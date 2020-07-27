В "Шахтере" назвали причину ухода Луческу из команды

Михаил Морозов Футбол 09:47, 27.07.2020

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что Мирча Луческу исчерпал себя на посту тренера команды, поэтому и ушел из нее в 2016 году.

"По большому счету он себя исчерпал. Более того, мне кажется, что клуб вырос, пошел вверх, а Луческу остался на прежнем уровне, поэтому президент команды еще за полгода до окончания его контракта дал задание найти варианты по новому тренеру. Это решение было обдуманным, не сиюминутным", – рассказал Палкин на YouTube-канале Украина 24.

Он также отметил, что румынский специалист дважды хотел вернуться в "Шахтер", но владелец клуба Ринат Ахметов дважды ему отказывал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, как проходили переговоры о переходе Луческу в киевскую команду.

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