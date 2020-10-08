В "Шахтере" массовое инфицирование COVID-19

Максим Иншаков Футбол 21:31, 8.10.2020 Обновлено: 21:55, 8.10.2020

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что результаты новых тестов игроков донецкого клуба на коронавирус дали положительный результат.

По словам Сергея Анатольевича, в донецком клубе зафиксировано 18 новых случаев заражения COVID-19.

"По результатам дополнительного ПЦР-тестирования были обнаружены случаи заболевания коронавирусом среди 9 игроков и 9 сотрудников "Шахтера". Все инфицированные уходят на 10-дневную самоизоляцию. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения в команду", – написал Палкин в Facebook.

В Шахтере коронавирус
Facebook Сергея Палкина

Как уточняет пресс-служба "горняков", у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме.

Полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций. Остальные футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пятов и Степаненко сдали положительные тесты на COVID-19.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Лерос ответил Тищенко и анонсировал новые пленки, чтобы "вывести чертей на чистую воду"

Налог на машины предлагают расширить: кого Кабмин хочет обязать платить 25 тысяч гривен

Добкин назвал Майданы "злом" и "страшной бедой" Украины

Криклий анонсировал возвращение обязательного техосмотра в Украине

Повышение зарплаты учителям откладывается – МОН