"В "Шахтер" за КамАЗ денег": Шовковский рассказал о беседе с Ахметовым

Бывший голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский вспомнил, как на отдыхе во Франции в 2008 году пересекся с владельцем "Шахтера" Ринатом Ахметовым.

"Официального предложения не было. В одном из ресторанов я увидел Рината Леонидовича. Он тоже был с друзьями. и наш столик стоял так, что мимо него было невозможно пройти на выход. Он проходил, мы поздоровались и начали разговаривать. Не хочу передавать все детали нашей дискуссии. Во время разговора он сказал, что вообще своего времени хотел купить трех игроков "Динамо". Один из них — Александр Шовковский. Я ответил: "При всем уважении, но как вы себе представляете, чтобы я из "Динамо" перешел в "Шахтер"?" - заявил легендарный вратарь в эфире Youtube-канала "Вацко-Light".

Александр Владимирович уточнил, что на тот момент ему было очень сложно представить такой трансфер.

"Возможно, если бы привезли "КамАЗ" денег, то был бы другой разговор. Но я не видел этого", - подытожил Шовковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шовковский однозначно ответил на вопрос, что будет, если Игорь Суркис позвонит и предложит ему пост главного тренера "Динамо".

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!