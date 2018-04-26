В сети высмеяли позорные слоганы к ЧМ-2018 в России

В России накануне старта чемпионата мира по футболу запустили конкурс, с лучшим слоганом для российской сборной.

На выбор болельщикам было представлено три варианта

1) "Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой",

2) "Играй с открытым сердцем",

3) "Русские медведи движутся к победе".

Набравший наибольшее количество голосов вариант будет нанесен на автобус национальной команды РФ. Девиз будет выбран 14 мая.

Такая убогость фантазии организаторов вызвало соответствующую реакцию у болельщиков.

" Девиз должен соответствовать уровню сборной и настрою команды на турнир! Для наших это что-то типа:

1. Зато нам не надо лететь домой, мы уже дома.

2. Главное - участие

3. Простите, пожалуйста

и много других полноценных фраз, которые хорошо бы вписались на автобусе сборной", - с сарказмом отмечают комментаторы в интернете.

Другие просто предлагают не позорить страну.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в России опозорились с рекламой ЧМ-2018.