3 июня исполнилось 23 года самому знаменитому голу легендарного футболиста сборной Бразилии Роберто Карлоса.

Самый известный свободный удар с 35 метров в ворота сборной Франции на "Турнуа де Франс" в 1997 году вошел в историю футбола, как нарушающий все законы физики.

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Бразилец смог так выкрутить мяч внешней стороной левой ноги, что кожаная сфера, летевшая правее ворот по параболической траектории, лишь в последний момент изменила направление и влетела в сетку рикошетом от штанги.

"Честно говоря, до сих пор не знаю, как мне это удалось. Гол был прекрасным, он требовал большой подготовки и упорного труда на протяжении всей карьеры. Эта тяжелая работа окупилась, я смог забить замечательный гол, который превратился в особенный момент", – сказал Карлос 20 лет спустя.

Позже ученые составили уравнение, объясняющее, как был сделан этот один из самых зрелищных голов в истории.