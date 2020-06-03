Главная Новости
3 июня • обновлено в 19:16
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Самый знаменитый гол Роберто Карлоса, нарушающий законы физики - опубликовано видео

1.3т
Читать материал на украинском

3 июня исполнилось 23 года самому знаменитому голу легендарного футболиста сборной Бразилии Роберто Карлоса.

Самый известный свободный удар с 35 метров в ворота сборной Франции на "Турнуа де Франс" в 1997 году вошел в историю футбола, как нарушающий все законы физики.

Вне законов физики: в сети вспомнили самый знаменитый гол Роберто Карлоса

Ergosumpezz

Бразилец смог так выкрутить мяч внешней стороной левой ноги, что кожаная сфера, летевшая правее ворот по параболической траектории, лишь в последний момент изменила направление и влетела в сетку рикошетом от штанги.

"Честно говоря, до сих пор не знаю, как мне это удалось. Гол был прекрасным, он требовал большой подготовки и упорного труда на протяжении всей карьеры. Эта тяжелая работа окупилась, я смог забить замечательный гол, который превратился в особенный момент", – сказал Карлос 20 лет спустя.

Позже ученые составили уравнение, объясняющее, как был сделан этот один из самых зрелищных голов в истории.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Роберто Карлос
Теги
сборная Бразилии по футболу Сборная Франции по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Мир предупредили об угрозе "разрушающей" второй волны коронавируса.

  • В ВОЗ заявили, что в Украине постепенно стабилизируется ситуация с эпидемией.

  • Ученые нашли способ замедлить распространение коронавируса.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
100 Thieves
VS
Triumph
Победа 100 Thieves с форой в -4,5 раунда
1.76 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в +2,5 раунда
1.87 Сделать ставку
Astralis
VS
Team Vitality
Победа Team Vitality
1.80 Сделать ставку
fnatic
VS
mousesports
Тотал больше 26,5 раунда
1.70 Сделать ставку
NiP
VS
ENCE
Победа NiP
1.95 Сделать ставку
Dignitas
VS
Virtus.pro
Победа Virtus.pro
1.65 Сделать ставку
Фрайбург
VS
Боруссия М
Фрайбург не проиграет
2.04 Сделать ставку
Смолевичи
VS
Городея
Победа Смолевичей с форой (0)
1.60 Сделать ставку
Бохум
VS
Санкт-Паули
Инд. тотал Санкт-Паули меньше 1.5
1.52 Сделать ставку
Гройтер Фюрт
VS
Зандхаузен
Обе забьют
1.70 Сделать ставку