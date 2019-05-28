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В сети вспомнили самый важный пенальти в карьере Шевченко

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Ровно 16 лет назад, 28 мая 2003 года, форвард итальянского "Милана" Андрей Шевченко, забив в серии послематчевых пенальти в ворота "Ювентуса", выиграл для своей команды кубок Лиги чемпионов.

Андрей Шевченко в финале с "Ювентусом" (2003 год)

Андрей Шевченко в финале с "Ювентусом" (2003 год)

Этот одиннадцатиметровый стал самым важным ударом с точки в карьере для украинского футболиста.

Финальный матч в основное и дополнительное время не выявил победителя (0:0), а в серии пенальти при счете 2:2 победный гол забил именно Шевченко.

Андрей Шевченко празднует победу в финале над "Ювентусом" (2003 год)

Андрей Шевченко празднует победу в финале над "Ювентусом" (2003 год)

В основное время Шевченко в самом начале первого тайма также сумел поразить ворота Буффона, но немецкий арбитр Маркус Мерк гол отменил, посчитав, что в это время Руй Кошта и Филиппо Индзаги находились вне игры и закрывали обзор вратарю "Ювентуса".

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Андрей Шевченко
Тег
ФК Милан
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