В сети вспомнили самую дикую драку Марадоны в матче за "Барселону"

После смерти легендарного футболиста Диего Марадоны в сети вспомнили его самую дикую выходку во время выступления в "Барселоне".

5 мая 1984 в финале Кубка Испании против "Атлетика" после поражения 0:1, Марадона собирался уходить с поля, когда к нему со скамейки запасных подбежал Мигель Сола и толкнул его. Разъяренный Диего, которого весь матч при попустительстве арбитра били по ногам, коленом в голову нокаутировал обидчика.

После этого на глазах у короля Испании Хуана Карлоса, 100 000 зрителей на трибунах и девятимиллионной телевизионной аудитории игроки "Атлетика" и "Барселоны" завязали жесткую драку, пока фанаты не начали выламывать кресла и бросать их в толпу дерущихся.

Матч вошел в историю как "Битва при Бернабеу", и до сих пор считается одной из самых черных страниц испанского футбола.

В результате побоища около шестидесяти человек (в основном, болельщики и стюарды) получили повреждения, а руководство "Барселоны" решило продать Марадону.

Как сообщал OBOZREVATEL, аргентинская прокуратура начала расследование смерти легендарного футболиста Диего Марадоны на предмет халатности персонала, который за ним ухаживал.