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21 апреля • обновлено в 15:40
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В сети вспомнили покер экс-футболиста сборной России Аршавина в ворота "Ливерпуля": как это было

1.1т
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21 апреля 2009 года экс-футболист сборной России Андрей Аршавин, выступавший в то время за "Арсенал", сделал покер в выездном матче против "Ливерпуля".

На официальной странице лондонского клуба в Twitter появилось видео с четырьмя забитыми мячами россиянина. Аршавин открыл счет в первом тайме, что позволило его команде уйти на перерыв с минимальным перевесом. Во второй половине он дважды выводил "Арсенал" вперед, но это не помогло его команде удержать победу. Четвертый свой гол Аршавин забил на 90-й минуте, но уже в добавленное арбитром время "Ливерпулю" удалось сравнять счет – 4:4.

Андрей Аршавин

Андрей Аршавин

Спорт-Экспресс

Россиянин перебрался в Лондон в зимнее трансферное окно 2009 года, а поединок на стадионе "Энфилд" стал лучшим в его английской карьере. Цвета "Арсенала" он защищал до 2013 года, хоть и перестал регулярно выходить в стартовом составе еще в 2011-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА вспомнил легендарные голы Андрея Шевченко в составе киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Андрей Аршавин
Место
Англия Ливерпуль
Теги
ФК Ливерпуль ФК Арсенал Лондон
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