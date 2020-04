21 апреля 2009 года экс-футболист сборной России Андрей Аршавин, выступавший в то время за "Арсенал", сделал покер в выездном матче против "Ливерпуля".

На официальной странице лондонского клуба в Twitter появилось видео с четырьмя забитыми мячами россиянина. Аршавин открыл счет в первом тайме, что позволило его команде уйти на перерыв с минимальным перевесом. Во второй половине он дважды выводил "Арсенал" вперед, но это не помогло его команде удержать победу. Четвертый свой гол Аршавин забил на 90-й минуте, но уже в добавленное арбитром время "Ливерпулю" удалось сравнять счет – 4:4.

