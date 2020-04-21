21 апреля 2009 года экс-футболист сборной России Андрей Аршавин, выступавший в то время за "Арсенал", сделал покер в выездном матче против "Ливерпуля".

На официальной странице лондонского клуба в Twitter появилось видео с четырьмя забитыми мячами россиянина. Аршавин открыл счет в первом тайме, что позволило его команде уйти на перерыв с минимальным перевесом. Во второй половине он дважды выводил "Арсенал" вперед, но это не помогло его команде удержать победу. Четвертый свой гол Аршавин забил на 90-й минуте, но уже в добавленное арбитром время "Ливерпулю" удалось сравнять счет – 4:4.

Андрей Аршавин Спорт-Экспресс

🎙 "Look at Arshavin, here comes Arshavin!"



🗓 #OnThisDay in 2009



The night @AndrArshavin23 ran riot at Anfield 🙌 pic.twitter.com/sqIxx80HHe — Arsenal (@Arsenal) April 21, 2020

Россиянин перебрался в Лондон в зимнее трансферное окно 2009 года, а поединок на стадионе "Энфилд" стал лучшим в его английской карьере. Цвета "Арсенала" он защищал до 2013 года, хоть и перестал регулярно выходить в стартовом составе еще в 2011-м.

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