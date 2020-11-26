В сети вспомнили невероятный поступок Марадоны. Видео

После трагической новости о смерти легендарного Диего Марадоны, болельщики в сети вспомнили поступок аргентинца в 1984 году, когда он решил сыграть благотворительном матч ради спасения мальчику, нуждавшемуся в дорогостоящей операции во Франции

Футболист согласился приехать в город Ачерра с населением около 50 000 человек, расположенный недалеко от Неаполя, и вышел на убитое поле, больше напоминавшее огород.

Руководство "Наполи", куда 23-летний Диего перешел за 7,5 млн долларов, и страховая компания были против, но Марадону это не остановило.

Диего забил несколько голов, а на игру пришло 5 тысяч зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Марадоны Матиас Морла после смерти Диего жестко раскритиковал действия экстренных служб. Юрист написал, что будет требовать расследования, поскольку машина скорой помощи ехала к дому его клиента более получаса.