В сети вспомнили малоизвестный другой гол века Марадоны, показав уникальное видео

Максим Иншаков Футбол 20:24, 10.12.2020

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона является автором лучшего гола в истории чемпионатов мира, который он забил на ЧМ-1986

За шесть лет до легендарного слалома Марадона устроил репетицию своего шедевра. В товарищеском матче в Колумбии Диего постоянно били по ногам соперники, а судья демонстративно игнорировал нарушения. Обозленный нападающий эффектно отомстил оппонентам.

Выступая за "Архентинос Хуниорс" Марадона в игре с колумбийским "Депортиво Перейрой" при счете 3:2 сотворил невероятный гол.

Пошаговая иллюстрация гола
sports.ru

Качество видео, которое сохранилось с той игры, не позволяет полномасштабно оценить всю гениальность атаки Марадоны, поэтому этот мяч остался малоизвестен у широкой публикой.

Диего подхватил круглого в центре поля и на пути к воротам обыграл четырех защитников и голкипера. В заключительном моменте атаки аргентинец на замахе отыграл вратаря Роберто Васко, пробив в ближний угол.

После смерти Марадоны в сети вспомнили этот незаслуженно забытый фантастический гол.

комментарии под видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Аргентине в честь Марадоны появится новая банкнота.

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