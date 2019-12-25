В сети вспомнили магический чудо-гол знаменитого динамовца

В среду, 25 декабря, сербскому экс-полузащитнику киевского "Динамо Милошу Нинковичу исполнилось 35 лет.

В честь этой даты болельщики в интернете вспомнили его фантастически гол, который он забил несколько лет назад, выступая за "Сидней".

Экс-игрок сборной Сербии сотворил настоящий футбольный шедевр в матче против "Ньюкасл Джетс", обыграв шестерых защитников и голкипера. Стоит отметить, что сам матч завершился вничью 2:2.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться этим чудо-голом из чемпионата Австралии.

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