В сети вспомнили магический чудо-гол знаменитого динамовца

В среду, 25 декабря, сербскому экс-полузащитнику киевского "Динамо Милошу Нинковичу исполнилось 35 лет.
В честь этой даты болельщики в интернете вспомнили его фантастически гол, который он забил несколько лет назад, выступая за "Сидней".
Экс-игрок сборной Сербии сотворил настоящий футбольный шедевр в матче против "Ньюкасл Джетс", обыграв шестерых защитников и голкипера. Стоит отметить, что сам матч завершился вничью 2:2.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться этим чудо-голом из чемпионата Австралии.
Milos Ninkovic appreciation tweet.— Hyundai A-League (@ALeague) January 3, 2018
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📺 #SYDvNEW is LIVE on @FOXFOOTBALL 501 #ALeague pic.twitter.com/nbNZokgTsj
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист "Ризеспора" Николай Морозюк забил свой первый гол за турецкий клуб.
Бывший игрок "Динамо" отметился фантастическим ударом в матче 1/16 финала Кубка страны против "Самсунспора"
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