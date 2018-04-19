В сети вспомнили самый невероятный гол в карьере Месси

19 апреля исполняется 11 лет с момента одного из величайших голов в карьере форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Знаменитый аргентинец отметился в полуфинале Кубка Испании с "Хетафе" (5:2).

При счете 1:0 Месси, находясь на своей половине поля, получил передачу от Хави, но не стал искать свободных партнеров, а неожиданно сам пошел на ворота соперника.

Сначала аргентинец протаранил двух центральных хавов Начо и Паредеса, затем словно фишки на тренировке обыграл Беленгура и Алексиса, и, наконец, войдя в штрафную, обманчивым финтом убрал со своего пути Луиса Гарсию, закатив мяч в пустые ворота.

Напомним, что накануне Месси установил два впечатляющих достижения в Лиге чемпионов.