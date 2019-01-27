В сети вспомнили легендарный гол Шевченко России под комментарий Сергея Дерепы

В субботу, 26 января, на 64-м году жизни скончался легендарный украинский комментатор Сергей Дерепа.

Его голос у большинства болельщиков будет навсегда ассоциироваться со сборной Украины по футболу. В частности, в сети вспомнили памятный матч 1999 года, когда Андрей Шевченко забил невероятный гол в ворота сборной России.

Этот матч был последним для Украины в отборе к Евро-2000. Команду Йожефа Сабо устраивал любой результат, кроме поражения. На 75-й минуте Валерий Карпин открыл счет ударом со штрафного, что выводило россиян на чемпионат Европы с первого места.

Все шло к минимальной победе хозяев, но за 2 минуты до конца встречи арбитр зафиксировал фол на фланге со стороны Смертина. К мячу подошел Шевченко, но вместо ожидаемого навеса пробил по воротам Филимонова. Александр вышел с рамки и попытался поймать мяч, но упал и выронил его прямо за линию.

1 июня 2006 года, еще молодой украинский футболист Андрей Шевченко подписал 4-летний контракт с английским "Челси". В честь 12-летия этой памятной даты в интернете вспомнили лучший гол нашего соотечественника в футболке лондонского клуба.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!