В сети вспомнили легендарные голы Шевченко за "Динамо" в Лиге чемпионов

УЕФА вспомнил легендарные голы Андрея Шевченко в составе киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.

Большинство голов, которые попали в нарезку, опубликованную на официальной странице организации в Twitter, он забил в сезоне 1998/99, когда динамовцы остановились в шаге от финала. В той Лиге чемпионов Шевченко отличился важными мячами в ворота лондонского "Арсенала" в групповом турнире, мадридского "Реала" в четвертьфинале и мюнхенской "Баварии" в полуфинале.

Андрей Шевченко Трибуна

Стоит отметить, что в подборку попал и один гол времен второго пришествия Андрея в "Динамо". В сезоне 2009/10 он забил невероятный по красоте мяч в ворота миланского "Интера", отправив игровой снаряд за шиворот Жулио Сезару.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот день 11 лет назад "Динамо" разгромило ПСЖ и пока в последний раз в своей истории вышло в полуфинал еврокубка.

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