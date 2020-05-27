В сети вспомнили историческое видео с легендарным Рональдиньо

Михаил Морозов Футбол 15:05, 27.05.2020

14 февраля 2005 года был зарегистрирован домен YouTube.com, а 23 апреля на платформе вышло первое видео.

Прошло меньше года, прежде чем один из роликов, опубликованных на сайте, набрал миллион просмотров – это случилось в начале ноября. Этим видео стала реклама Nike, главную роль в которой сыграл легендарный бразилец Рональдиньо. В ней он надевает бутсы американской компании, преодолевает около 20 метров, набивая мяч на ходу, а затем четыре раза подряд с лета попадает в перекладину.

Рональдиньо
Scroll.in

Этот ролик вызвал большие споры среди зрителей, многие из которых не поверили в его правдоподобность и назвали фейком.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Рональдиньо был задержан в Парагвае из-за использования поддельных документов. Позже появились неожиданные подробности его ареста.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

У Порошенко рассказали о силовом штурме ГБР под Музеем Гончара: так начиналась Россия в Крыму!

Виклики на допит підміняються відосіками, а суди проходять вночі

Снайпер попал в голову: стало известно имя павшего на Донбассе воина ВСУ

"Выкинул бы из вагона!" В Киеве пара разделась в метро и засняла свои игры. Видео 18+

Украине после COVID-19 грозит вспышка страшных эпидемий. Врачи бьют тревогу и называют внушительные цифры