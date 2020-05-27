В сети вспомнили историческое видео с легендарным Рональдиньо

14 февраля 2005 года был зарегистрирован домен YouTube.com, а 23 апреля на платформе вышло первое видео.

Прошло меньше года, прежде чем один из роликов, опубликованных на сайте, набрал миллион просмотров – это случилось в начале ноября. Этим видео стала реклама Nike, главную роль в которой сыграл легендарный бразилец Рональдиньо. В ней он надевает бутсы американской компании, преодолевает около 20 метров, набивая мяч на ходу, а затем четыре раза подряд с лета попадает в перекладину.

Рональдиньо Scroll.in

Этот ролик вызвал большие споры среди зрителей, многие из которых не поверили в его правдоподобность и назвали фейком.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Рональдиньо был задержан в Парагвае из-за использования поддельных документов. Позже появились неожиданные подробности его ареста.

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