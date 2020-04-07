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7 апреля • обновлено в 16:27
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В сети вспомнили гол "Шахтера" в ворота "Говерлы" в сезоне 2014/15

1.1т
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Известный Instagram-канал "433", который специализируется на футболе, вспомнил комбинацию бразильцев "Шахтера" в матче украинской Премьер-лиги сезона 2014/15 против "Говерлы".

"Когда Дуглас Коста и Фред вместе играли в "Шахтере"", – подписан ролик, который просмотрели уже 1,7 миллиона человек.

Дуглас Коста и Фред

Дуглас Коста и Фред

Футбол 24

Результативная атака состоялась на 94-й минуте поединка и позволила "горнякам" установить окончательный счет – 4:1. В том сезоне чемпионом Украины стало киевское "Динамо", сумев опередить свои извечных соперников на 10 очков. Третье место, на два пункта отстав от "Шахтера", тогда занял "Днепр".

Отметим, что Дуглас Коста покинул команду летом 2015 года, перейдя в мюнхенскую "Баварию", а Фред выступал за донецкий клуб до лета 2018-го, пока не был продан в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот день 21 год назад киевское "Динамо" провело один из лучших матчей в своей истории, встретившись в полуфинале Лиги чемпионов с "Баварией".

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Премьер-лига Украины
Персоны
Дуглас Коста Фред
Теги
ФК Шахтер ФК Говерла
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