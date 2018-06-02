В сети вспомнили фантастический гол Шевченко за "Челси"

12 лет назад, 1 июня 2006 года, еще молодой украинский футболист Андрей Шевченко подписал 4-летний контракт с английским "Челси". В честь знаменательной дате в интернете вспомнили лучший гол нашего соотечественника в футболке лондонского клуба.

В переигровке 1/4 финала Кубка Англии с "Тоттенхэмом" 29-летний Андрей обманным движением убрал защитника на фланге и фантастическим ударом отправил мяч четко в девятку. Итоговый результат матча — 2:1 в пользу "синих".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям вспомнить, как это было.

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