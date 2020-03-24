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24 марта • обновлено в 20:09
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В сети показали, во что превратился стадион "матча смерти" в Киеве

2.8т
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Стадион "Старт" на улице Шолуденко в Киеве, на котором во время Великой Отечественной войны был сыгран знаменитый футбольный "матч смерти", находится в плачевном состоянии.

Поединок между местной командой и немецкими оккупантами прошел летом 1942 года. Арена тогда называлась "Зенит" и размещалась по ул. Керосинная, 24.

В сети показали, во что превратился стадион "матча смерти" в Киеве

Через некоторое время после этой игры ряд футболистов-киевлян оказались в концентрационных лагерях, а некоторые были расстреляны.

Большая часть игроков в прошлом выступала за клуб "Динамо" (Киев), хотя некоторые футболисты были из киевского "Локомотива" и одесского "Спартака".

Стадион "Старт"

Стадион "Старт"

tribuna.com

Стадион "Старт"

Стадион "Старт"

tribuna.com

Стадион "Старт"

Стадион "Старт"

tribuna.com

Стадион "Старт"

Стадион "Старт"

tribuna.com

Стадион "Старт"

Стадион "Старт"

tribuna.com

Стадион "Старт"

Стадион "Старт"

tribuna.com

Стадион "Старт"

Стадион "Старт"

tribuna.com

Стадион "Старт"

Стадион "Старт"

tribuna.com

Стадион "Старт"

Стадион "Старт"

tribuna.com

Стадион "Старт"

Стадион "Старт"

tribuna.com

Стадион "Старт"

Стадион "Старт"

tribuna.com

Стадион "Старт"

Стадион "Старт"

tribuna.com

Стадион "Старт"

Стадион "Старт"

tribuna.com

Стадион "Старт"

Стадион "Старт"

tribuna.com

Стадион "Старт"

Стадион "Старт"

tribuna.com

Стадион "Старт"

Стадион "Старт"

tribuna.com

Стадион "Старт"

Стадион "Старт"

tribuna.com

Стадион "Старт"

Стадион "Старт"

tribuna.com

Стадион "Старт"

Стадион "Старт"

tribuna.com

Стадион "Старт"

Стадион "Старт"

tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как сейчас выглядит изнутри оккупированная "Донбасс Арена". На видео видно, что газон не в идеальном состоянии, но зеленые цвета в нем преобладают над серыми.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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