В сети показали, во что ливерпульцы превратили парк Шевченко

Болельщики "Ливерпуля" оставили после себя в парке Шевченко огромные горы мусора. Место, где фанаты набирались сил после похода на стадион, более походило на свалку, чем на зеленую зону.

"Парк Шевченко в эпцентре урагана "Ливерпуль", - подписала соответствующее видео журналист OBOZREVATEL Катерина Дубовская.

Также фотографии с горами мусора в парке опубликовали в Telegram "Киев Оперативный".

Telegram "Киев Оперативный"

Telegram "Киев Оперативный"

Telegram "Киев Оперативный"

Telegram "Киев Оперативный"

Telegram "Киев Оперативный"

Telegram "Киев Оперативный"

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

Напомним, что мадридский "Реал" и "Ливерпуль" в субботу, 26 мая, на поле НСК "Олимпийский" в Киеве определят победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Начало в 21:45.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин назвал главную проблему финала Лиги чемпионов в Киеве.

Кроме того, болельщики "Ливерпуля" рассказали, чем их удивил Киев.