В сети показали, во что ливерпульцы превратили парк Шевченко

Болельщики "Ливерпуля" оставили после себя в парке Шевченко огромные горы мусора. Место, где фанаты набирались сил после похода на стадион, более походило на свалку, чем на зеленую зону.
"Парк Шевченко в эпцентре урагана "Ливерпуль", - подписала соответствующее видео журналист OBOZREVATEL Катерина Дубовская.
Также фотографии с горами мусора в парке опубликовали в Telegram "Киев Оперативный".
Telegram "Киев Оперативный"
Telegram "Киев Оперативный"
Telegram "Киев Оперативный"
Telegram "Киев Оперативный"
Telegram "Киев Оперативный"
Telegram "Киев Оперативный"
OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.
Напомним, что мадридский "Реал" и "Ливерпуль" в субботу, 26 мая, на поле НСК "Олимпийский" в Киеве определят победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Начало в 21:45.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин назвал главную проблему финала Лиги чемпионов в Киеве.
Кроме того, болельщики "Ливерпуля" рассказали, чем их удивил Киев.
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