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В сети показали, во что ливерпульцы превратили парк Шевченко

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Болельщики "Ливерпуля" оставили после себя в парке Шевченко огромные горы мусора. Место, где фанаты набирались сил после похода на стадион, более походило на свалку, чем на зеленую зону.

"Парк Шевченко в эпцентре урагана "Ливерпуль", - подписала соответствующее видео журналист OBOZREVATEL Катерина Дубовская.

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Также фотографии с горами мусора в парке опубликовали в Telegram "Киев Оперативный".

Telegram "Киев Оперативный"

Telegram "Киев Оперативный"

Telegram "Киев Оперативный"

Telegram "Киев Оперативный"

Telegram "Киев Оперативный"

Telegram "Киев Оперативный"

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

Напомним, что мадридский "Реал" и "Ливерпуль" в субботу, 26 мая, на поле НСК "Олимпийский" в Киеве определят победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Начало в 21:45.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин назвал главную проблему финала Лиги чемпионов в Киеве.

Кроме того, болельщики "Ливерпуля" рассказали, чем их удивил Киев.

Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на Обозревателе.

Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Место
УкраинаКиев
Объект
ФК Ливерпуль
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Ганин Александр
Ганин Александр
Как интересно читать комментарии,"всё хорошо мы всё приберем"не одного слова оскорбления в сторону англов,зато россиянин в Турции там пьяный прыгнул в бассейн это уже нонсенс и с оскорблением русского народа.Тьфу,рабы и лицемеры!
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Йевропейцы, мля... А нагадили хуже последних ватников))) А, можэ нэ трэба нам того йевросоюзу и цых йевросвиней?
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