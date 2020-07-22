В сети показали новую форму "Шахтера"

В сеть слили новую домашнюю форму донецкого "Шахтера", в которой команда будет выступать в сезоне 2020/21.

Как сообщает Telegram-канал "Тайны футбола", "горняки" подписали соглашение с компанией Puma. Существовал также вариант сотрудничества с испанским брендом Kelme.

Домашняя форма "Шахтера" на сезон 2020/21 Telegram-канал "Тайны футбола"

Отметим, что "Шахтер" и Nike не продлили многолетнее сотрудничество, которое началось в 2008 году. До этого донецкий клуб выступал в экипировке от компании Adidas.

Напомним, что в сезоне 2019/20 "горняки" в четвертый раз подряд завоевали титул чемпиона Украины, оторвавшись от второго места, которое заняло киевское "Динамо", на рекордные 23 очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в нынешнем сезоне "Шахтеру" еще предстоит сыграть как минимум один матч в Лиге Европы против "Вольфсбурга" (первая встреча закончилась победой нашей команды со счетом 2:1). Ранее УЕФА назвал дату и место ответного поединка 1/8 финала.

Также стали известны возможные соперники "горняков" по "финалу восьми" ЛЕ.