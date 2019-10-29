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29 октября • обновлено в 22:01
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В сети показали, как сейчас выглядит изнутри оккупированная "Донбасс Арена" - видеофакт

1.1т Читать материал на украинском

Чаша оккупированной "Донбасс Арены" находится в терпимом состоянии. Короткий ролик изнутри знаменитого стадиона Донецка появился в социальных сетях. украи

На видео видно, что газон не в идеальном состоянии, но зеленые цвета в нем преобладают над серыми.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа исполнилось 10 лет со дня открытия "Донбасс Арены". ФК "Шахтер" опубликовал трогательный пост в Instagram, посвященный юбилею стадиона с фотографиями "Донбасс Арены" довоенного периода.

В мае житель оккупированного города снял видеоблог о состоянии знаменитого спорткомплекса после 5 лет войны с Россией.

Отметим, что в феврале на фоне "Донбасс Арены" неизвестная болельщица развернула флаг Украины. Снимок с сине-желтым знаменем разместил в соцсети один из пользователей.

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Место
Украина Донецк
Тег
Донбасс Арена
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