В сети показали, как сейчас выглядит изнутри оккупированная "Донбасс Арена" - видеофакт

Чаша оккупированной "Донбасс Арены" находится в терпимом состоянии. Короткий ролик изнутри знаменитого стадиона Донецка появился в социальных сетях. украи

На видео видно, что газон не в идеальном состоянии, но зеленые цвета в нем преобладают над серыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа исполнилось 10 лет со дня открытия "Донбасс Арены". ФК "Шахтер" опубликовал трогательный пост в Instagram, посвященный юбилею стадиона с фотографиями "Донбасс Арены" довоенного периода.

В мае житель оккупированного города снял видеоблог о состоянии знаменитого спорткомплекса после 5 лет войны с Россией.

Отметим, что в феврале на фоне "Донбасс Арены" неизвестная болельщица развернула флаг Украины. Снимок с сине-желтым знаменем разместил в соцсети один из пользователей.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!