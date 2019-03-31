В сети показали, как проголосовали знаменитые украинские спортсмены

Знаменитые спортсмены Украины на своих страницах в соцсетях показали, как они выполнили свой гражданский долг и проголосовали на выборах президента страны.
"На выборы, как на праздник! В этот солнечный день все веселые, счастливые и полны надежд! Украинцам предстоит выбрать одного из 39 кандидатов. Будущее Украины в наших руках", - подписала снимок олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.
"Я свой выбор сделал! А вы проголосовали за своего кандидата?". - задался риторическим вопросом экс-вратарь сборной Украины Александр Шовковский.
"После пяти лет "життя по-новому", решил впервые в жизни пойти на выборы!", - похвастался серебряный призер Олимпиады по греко-римской борьбе Жан Беленюк.
После 5ти лет "життя по-новому", решил впервые в жизни пойти на выборы! Пускай моя новая стрижка празднично ознаменует новый виток и хлипкую надежду, в ожидании проростания чего-то качественно лучшего, как у меня на голове, так и у нас в стране:))))) p.s. В качественные изменения на собственной голове верю больше;) #надейтесьнасебя
Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский признался, что шокирован количеством кандидатов в президенты Украины.
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