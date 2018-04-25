В сети опубликовали угарное ретро видео с участием Андрея Шевченко

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в начале карьеры в итальянском "Милане" предстал перед болельщиками в крайне необычном амплуа. Прославленный бомбардир принял участие в шоу на канале Mediaset, где станцевал с комедийным трио Gialappa’s Band.

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Telegram-канал "Футбол України та світу" представил уникальное раритетное видео, которого не оставит равнодушным ни одного болельщика. Вместе с партнерами по "Милану" Шева невероятно зажег в эфире итальянского ТВ. Парни просто отрывались, не стесняясь выглядеть смешными.

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"Обозреватель" предлагает своим читателям насладиться невероятно позитивным видео с участием нынешнего тренера сборной Украины.

Как сообщал "Обозреватель", в сети вспомнили уникальное видео игроков киевского "Динамо" с участием Андрей Шевченко.