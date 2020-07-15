В сеть слили форму сборной Украины для Евро-2020

Стало известно, в какой форме сборная Украины должна была играть на Евро-2020, которое было перенесено на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

В Telegram-канале "Тайны футбола" появились снимки домашней и выездной экипировки нашей национальной команды. Они выполнены в традиционных цветах – желтая домашняя и синяя гостевая. Официальное представление формы запланировано на ближайшие дни.

Домашняя форма сборной Украины для Евро-2020 Telegram-канал "Тайны футбола"

Выездная форма сборной Украины для Евро-2020 Telegram-канал "Тайны футбола"

Напомним, что сборная Украины попала в группу C на Евро-2020, которое должно пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Соперниками нашей команды на этой стадии станут Нидерланды, Австрия и победитель плей-офф пути D или Румыния.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА опубликовал новое расписание украинской сборной на чемпионате Европы-2020.