В Серии А поставили точку в возобновлении сезона: названа крайняя дата

Михаил Морозов Футбол 14:08, 28.04.2020 Обновлено: 14:44, 28.04.2020

Клубы Серии А провели совещание, на котором определились с крайней датой возобновления сезона 2019/20 – 14 июня. Если чемпионат не начнется к этому времени, он будет досрочно завершен.

Как сообщает издание Ansa, команды заявили, что для возвращения нормальных физических кондиций футболистам требуется около 3-4 недель подготовки. Участники Серии А разочарованы тем, что ориентировочные даты возобновления матчей остаются неизвестными. Клубы также опасаются, что в таком случае они не получат последние в этом сезоне выплаты от телевидения, которые запланированы на 1 мая.

Серия А
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Ранее премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что футболисты смогут проводить индивидуальные тренировки с 4 мая, а групповые – с 18 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет лиги итальянской Серии А принял решение по футбольному сезону 2019/20.

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