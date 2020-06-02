В семье звездного одноклубника Шевченко по "Милану" Гаттузо случилась смертельная трагедия
Сестра бывшего одноклубника Андрея Шевченко по "Милану", а ныне главного тренера "Наполи" Дженнаро Гаттузо умерла в возрасте 37 лет.
"Аурелио де Лаурентис (президент "Наполи" – Ред.) вместе со своей женой Жаклин и сыновьями, менеджерами, техническим персоналом, футболистами приносят искренние соболезнования Дженнаро Гаттузо после смерти его сестры Франчески", – написано на официальной странице "Наполи" в Twitter.
Причина ее смерти не уточняется. Известно, что она попала в больницу в начале февраля и все это время находилась в палате интенсивной терапии. Сегодня, 2 июня, ее состояние резко ухудшилось. Ее жизнь спасти не удалось.
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