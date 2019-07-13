У легендарного Зидана произошла смертельная трагедия

Фарид Зидан, родной брат французского тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, скончался в возрасте 54 лет.

"Перед тренировкой в Монреале члены первой команды почтили минутой молчания уход Фарида Зидана, брата нашего тренера", — сообщает пресс-служба королевского клуба.

Todos los miembros del primer equipo del Real Madrid guardaron un minuto de silencio antes del entrenamiento en Montreal por el fallecimiento de Farid Zidane, hermano de nuestro entrenador Zinedine Zidane. — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 13 июля 2019 г.

Зинедин Зидан покинул тренировочный лагерь в Монреале в пятницу по личным причинам. В клубе объявили, что он будет отсутствовать неопределенное время. Причины смерти брата звездного тренера не раскрываются.

Родители Зидана эмигрировали во Францию из Алжира в 1953 году перед алжирской войной. Зинедин родился в 1972 году, он младший ребёнок в семье. У него есть сестра Лила, братья Джамель, Нордин и скончавшийся Фарид.

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