В семье легендарного голкипера произошла смертельная трагедия с 5-летним сыном

У бывшего голкипера "Валенсии" и сборной Испании 48-летний Сантьяго Канисареса умер 5-летний сын. О смерти мальчика, который больше года боролся с раком, у себя в Twitter сообщил сам 48-летний вратарь.

"Мой Санти скончался. Спасибо всем тем, кто поддержал нас в эту тяжелую минуту. Он ушел умиротворенным и выполнил свою миссию за эти пять лет, которые нас сопровождал", - написал легендарный спортсмен.

Mi hijo Santi ha fallecido.

Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros.

Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado.#santicampeon — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) 23 марта 2018 г.

Сантьяго Канисарес

Сантьяго Канисарес

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в семье знаменитого норвежского биатлониста произошла смертельная трагедия.