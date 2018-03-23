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В семье легендарного голкипера произошла смертельная трагедия с 5-летним сыном

3.8тЧитать новость на украинском

У бывшего голкипера "Валенсии" и сборной Испании 48-летний Сантьяго Канисареса умер 5-летний сын. О смерти мальчика, который больше года боролся с раком, у себя в Twitter сообщил сам 48-летний вратарь.

"Мой Санти скончался. Спасибо всем тем, кто поддержал нас в эту тяжелую минуту. Он ушел умиротворенным и выполнил свою миссию за эти пять лет, которые нас сопровождал", - написал легендарный спортсмен.

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Сантьяго Канисарес

Сантьяго Канисарес

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в семье знаменитого норвежского биатлониста произошла смертельная трагедия.

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