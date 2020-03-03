В семье Криштиану Роналду произошла трагедия

Мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, 65-летняя Мария Долореш душ Сантуш Авейру госпитализирована с подозрением на инсульт.

Криштиану Роналду с мамой INSTAGRAM @DOLORESAVEIROOFFICIAL

Как сообщает The Sun, Марию Долореш около 5:00 утра вторника забрала скорая после того, как она пожаловалась на плохое самочувствие. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Мадейры. В данное время ее состояние стабильное и она находится в сознании. В ближайшие несколько часов мама Роналду должна пройти тесты, которые должны точнее определить состояние ее здоровья.

При этом, по информации одного из португальских источников, первоначальная информация о перенесенном Марией Долореш инсульте является верной.

Мария Долореш INSTAGRAM @DOLORESAVEIROOFFICIAL

Мама португальского футболиста уже долгие годы борется с раком. Отец футболиста скончался в 2005 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, сын форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Роналду-младший создал собственную страницу в Instagram. В результате 9-летний мальчик всего за сутки собрал около 1 миллиона подписчиков.

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