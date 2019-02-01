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/Новости футбола

В семье Криштиану Роналду произошла смертельная трагедия

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Отец Джорджины Родригес, невесты нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, умер в Аргентине в возрасте 70 лет.

По данным издания La Nacion, Хорхе Эдуардо страдал от осложнений, связанных с инсультом, произошедшим у него два с половиной года назад. Несколько дней назад подруга Роналду вылетела в Аргентину, чтобы быть рядом с близкими в трудный момент.

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Отец Джорджины в прошлом был профессиональным футболистом, а также работал в Испании тренером.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Ранее СМИ информировали о том, что отец Джорджины дважды отбывал тюремный срок за торговлю наркотиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду вызвал невероятный гнев в сети, выложив фото из самолета спустя сутки после исчезновения футболиста Эмилиано Салы.

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Персоны
Криштиану РоналдуДжорджина Родригес
Тег
ФК Ювентус
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Форевер Константин
Форевер Константин
Ё-маё, как жить-то с этим дальше?
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