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21 ноября • обновлено в 21:10
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В сборной Украины заскучали по Ракицкому

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Защитник сборной Украины Сергей Кривцов уверен, что национальной команде не хватает Ярослава Ракицкого.

Сергей Кривцов

Сергей Кривцов

"Все знают, что Ракицкий может давать идеальные пасы, я бы даже сказал уникальные. Игрока с такими способностями выдать точный и своевременный пас действительно не хватает. Но, как вы понимаете, уход Ярослава из сборной непосредственно связан с его переходом в "Зенит". Это было его решение, я его осуждать не берусь", – цитирует Кривцова dialog.ua.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января Ярослав Ракицкий перешел из донецкого "Шахтера" в "Зенит" за 10 миллионов евро, подписав контракт с россиянами на 3,5 года.

6 ноября Ракицкий сделал заявление о завершении карьеры в сборной Украины по футболу.

23 октября Ярослав отметился невероятным ударом в матче 3-го тура Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига".

На 26-й минуте 30-летний защитник подобрал отскок чуть ли не в центре поля и чудовищным "выстрелом" отправил мяч точно в нижний угол.

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Сергей Кривцов Ярослав Ракицкий
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